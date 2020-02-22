Икрам Нур, автор haqqin.az 00:25

Министерство внутренних дел Ирана заявило, что явка на прошедших в пятницу парламентских выборах составила 42,57 процента. Это самый низкий показатель с момента исламской революции 1979 года. С учетом того, что до вчерашнего дня самой низкой считалась явка на парламентских выборах 2004 года (тогда она составила 51 процент), это еще не диагноз, но уже вполне серьезный симптом. Того, что уровень недовольства населения состоянием дел в стране постепенно нарастает – вместе с разочарованием. Конечно, можно и нужно, наверное, согласиться с министром внутренних дел Ирана Абдолрезой Рахмани Фазли, при объявлении итогов заявившим, что явка «кажется нам [иранским властям – И.Н.] вполне приемлемой», но все же выводы Тегерану сделать стоит, желательно – вполне серьезные, без ссылок на происки внешних врагов, а уж тем более на вспышку коронавируса, о реальном состоянии которой haqqin.az расскажет ночью, как обычно, следите за нашими обновлениями.

В Тегеране, этом традиционном оплоте реформаторов и либералов, принципалисты победили во всех тридцати избирательных округах. Неофициальное, но всегда прекрасно информированное в силу своей близости к КСИР информационное агентство Fars с уверенностью прогнозирует, что в новом составе Меджлиса у принципалистов будет примерно 180 мест, а реформаторам достанется только двадцать. Но с учетом состояния экономики и огромных проблем Ирана на международной арене их победа вполне может стать пирровой. Ведь одно дело – раздавать обещания избирателям, и совсем другое – их реализовать. Взять, к примеру, убедительную победу на нынешних выборах экс-мэра Тегерана Мухаммеда Багера Калибафа, заслуженного ветерана «Священной обороны» (ирано-иракской войны), бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции и, вполне возможно, уже в ближайшем будущем преемника Али Лариджани на посту спикера Меджлиса.

В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял, что только треть иранских проблем является результатом внешних санкций, все остальное – это ошибки, некомпетентность и недобросовестность нынешнего правительства реформаторов. В ответ те пообещали устроить Калибафу «веселую жизнь», инициировав расследование его деятельности в качестве мэра столицы, в частности, возбудив проверку некоторых сделок с недвижимостью, совершенных мэрией в те годы. С учетом того, что любой мэр как хозяйственник всегда ходит на грани закона, а зачастую вынужден эту грань и переступать, предстоящая каденция в Меджлисе для Калибафа легкой не будет. Репутацию ему, конечно, не разрушат, редкого собственного достоинства и бескорыстия человек, правда, крутоват на грани хамства, лично был очевидцем парочки эпизодов. Но нервы помотают изрядно. Так что в отношении принципалистов правильнее говорить не о победе, а об огромном бремени, которые они уже взвалили на себя и собираются сделать это еще и в следующем году, рассчитывая на успешный для них исход президентских выборов. Разрешился по итогам нынешних выборов и волновавший многих вопрос о том, как на иранское общество подействовала трагическая смерть генерала Касема Сулеймани. Мобилизующе в целом она подействовала, способствовала росту патриотизма среди простых иранцев, поскольку к этому образу в ходе нынешней кампании кандидаты от принципалов обращались очень часто.