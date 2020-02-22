Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

Присяжные в Нью-Йорке признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера из пяти. Как сообщает CNN, присяжные сочли доказанным, что в 2013 году Вайнштейн изнасиловал одну женщину и принуждал ассистентку к оральному сексу в своей квартире в 2006 году.

Более серьезные обвинения, грозившие продюсеру пожизненным заключением, жюри присяжных из семи мужчин и пяти женщин отклонило. Суд огласит наказание для Вайнштейна на основании их вердикта спустя сутки: изнасилование предполагает до 4 лет лишения свободы, второй эпизод — от 5 до 25 лет, пишет Новая газета.

В 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами: в октябре несколько актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На действия продюсера пожаловались около 80 женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.