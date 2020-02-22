SOCAR и туркменская NAPECO могут создать совместное предприятие
Сегодня в рамках международного роуд-шоу "Нефть и газ Туркменистана", проводимого в Дубае, состоялась встреча заместителя вице-президента по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Аднана Ахмедзаде и генерального директора ЗАО "Туркменская национальная нефтегазовая компания" (NAPECO) Максатом Пирлиевым. Об этом передает Report.
На встрече SOCAR предложила создание совместного предприятия по трейдингу туркменской нефти, также обсуждались возможности транспортировки нефти и нефтепродуктов по территории Азербайджана.
Создание ЗАО "Туркменская национальная нефтегазовая компания" было утверждено на расширенном заседания Кабмина Туркмении в январе 2016 года в рамках реорганизации ТЭК страны. Учредителями NAPECO являются Госагентство по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте с долей участия 90%, Туркменгаз - 2%, Туркменнефть - 2%, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов - 5%.