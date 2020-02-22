В случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа Израиль начнет военную операцию для восстановления спокойствия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

«Если они (палестинские группировки) полностью не прекратят огонь, и я говорю не об одном-двух днях, а о продолжительном перерыве в обстрелах, мы задействуем готовый план масштабной военной операции», — заявил израильский премьер, назвав при этом возможные военные действия последним средством. «Но если нет выбора, мы к нему прибегнем», — заключил он.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля сообщала, что за последние сутки военные сбили 28 ракет, выпущенных с территории Газы. Днем ранее было замечено более 40 ракет. Были задействованы ПВО «Железный купол». Из-за обострения ситуации были закрыты образовательные учреждения в некоторых населенных пунктах на границе с Газой.

Позже пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские ВВС и танковые войска нанесли удары по семи объектам "Исламского джихада" в секторе Газа, передает NEWSru.co.il. Около 18:40 по местному времени боевое крыло "Исламского джихада" заявило о прекращении "военной реакции на преступления в Хан-Юнисе и Дамаске". Но, несмотря на это заявление, Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛ наносят удары по объектам "Исламского джихада" в Газе.