В США рассказали о подарке Путина Трампу
Президент США Дональд Трамп получил в 2018 году в качестве подарка от российского коллеги Владимира Путина набор из 12 серебряных монет. Он был посвящен чемпионату мира по футболу, проведенному в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу Федерального реестра США.
Подарок был преподнесен главе Белого дома 19 августа 2018 года. Его стоимость составила $1,5 тыс. Набор монет хранится в Национальном архиве США, уточняет Газета.ру.
В списке также числятся подарки от премьера Канады Джастина Трюдо (статуэтка из белого мрамора, изображающая белуху, $470) и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси (кресло дизайнерского дома Shosha Kamal, $10 тыс.).
Список всех подарков, полученных американскими чиновниками в 2018 году от представителей других стран, занял более 100 страниц.