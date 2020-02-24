Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация Дональда Трампа готовит официальный запрос в Конгресс на привлечение дополнительных средств из бюджета для борьбы с распространением коронавируса, сообщает The Washington Post со ссылкой на три своих источника в Белом доме.

По данным издания, пока в администрации оценивают объем средств, необходимых на подавление COVID-19. Запрос может быть отправлен в ближайшие дни, запрашиваемая сумма может достичь $1 млрд.

Как ранее сообщала газета Politico, данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.

По последним данным, в Китае уже погибли почти 2,6 тыс. человек, выздоровели около 25 тыс. человек, заразились более 77 тыс. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.