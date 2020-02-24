В Италии из-за вспышки коронавируса началась паника. На севере страны жители городов области Ломбардия массово скупают товары из магазинов. Первым делом разобрали кофе, макароны и шоколадную пасту. Полки магазинов буквально вычищены подчистую, пишут Известия.

Накануне люди до позднего вечера стояли в очередях в супермаркетах. Обычно такую картину можно наблюдать в предрождественские дни.

С доставкой продуктов на дом также возникли проблемы. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана призвал местных жителей не поддаваться панике на фоне распространения коронавируса и «жить обычной жизнью, как это было прежде». Закупку продуктов про запас он назвал бессмысленным действием, заверив, что поставки продовольствия в магазины будут обеспечены.

Число умерших в Италии от коронавируса уже увеличилось до семи человек. Всего в Италии насчитывается 219 полностью подтвержденных случаев коронавируса. Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем.