Минтруда откроет в регионах новые центры профессионального обучения

Работы, проводимые Министерством труда и социальной защиты населения с целью расширить сеть центров профессиональной подготовки в регионах страны, будут продолжены в этом году еще в трех районах.

Согласно плану министерства на 2020 год, планируется создание центров профессиональной подготовки в Бардинском, Губинском и Шекинском районах.

Цель состоит в том, чтобы создать для безработных и ищущих работу инфраструктуру профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями, а также повысить качество услуг и доступ к ним проживающих в регионах жителей.

В рамках расширения сети профессиональной подготовки в регионах страны в прошлом году министерство открыло в Гяндже Центр профессиональной подготовки, в котором планируется в течение этого года обучить 900 человек.

Напомним, за прошедший год Государственная служба занятости при Минтруда привлекла на подготовительные курсы около 3 200 безработных и ищущих работу граждан. В этом году ожидается, что эта цифра достигнет 5 000 человек.