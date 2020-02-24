Во Франции вылечили всех заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что в стране вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«На территории Франции больше нет случаев заболевания... вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой», — сказал Веран.

По данным ВОЗ, во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, один из пациентов скончался.