Умерла запускавшая «Аполлон» старейший математик NASA

«NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон», — говорится в сообщении.

В США в возрасте 101 года скончалась математик Кэтрин Джонсон, которая рассчитала траектории полетов первых американских космических кораблей с астронавтами, а также полет Apollo 11 на Луну в 1969 году. Об этом сообщает The Washington Post .

На сайте NASA отмечается, что запуск в 1967 году советского спутника стал переломным моментом в жизни Кэтрин Джонсон. На основании подготовленного ею математического анализа была сделана оценка возможности космических полетов. Именно Джонсон участвовала в анализе траектории суборбитального и орбитального полетов, расчетах по лунной программе «Аполлон» и Space Shuttle.

Директор NASA Джим Брайденстайн в Twitter написал, что Кэтрин Джонсон была американской героиней, оставившей выдающееся наследие, которое разрушило множество барьеров.

Кэтрин Джонсон проработала в NASA нескольких десятилетий. Помимо вышеуказанных достижений, она занималась расчетами для планов миссии на Марс.

В 2015 году она была награждена Президентской медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women.