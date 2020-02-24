Беда не приходит одна: землетрясение в Италии

На юге Италии в регионе Калабрия вечером в понедельник произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает агентство ANSA.

"Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 17:02 в провинции Козенца, в двух километрах от города Ренде", - говорится в сообщении.

По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был недалеко от города Ренде. Многие люди, находившиеся дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, боясь дальнейших толчков. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Отметим, что на севере Италии число умерших от коронавируса увеличилось до семи человек. Всего в Италии насчитывается 219 полностью подтвержденных случаев коронавируса.