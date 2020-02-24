Коронавирус поднял цены на золото

Цена на золото достигла 1 690 долларов за тройскую унцию, обновив тем самым максимум, зафиксированный 19 февраля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные торгов нью-йоркской биржи Comex.

В понедельник апрельские фьючерсы на золото дорожали на 2,52%. Максимально цена поднималась до 1691,7 долларов. Также на 1,7% прибавили в цене мартовские контракты на серебро. Стоимость составила 18,84 долларов за унцию.

19 февраля стоимость золота поднялась выше 1 600 долларов за тройскую унцию и достигла максимума за последние семь лет. Аналитики отмечают, что драгоценные металлы дорожают из-за опасений инвесторов в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае.