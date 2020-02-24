Причина очевидна – на 61 зараженных приходится 12 умерших, и это необычайно высокий показатель за пределами Китая. Вспышка Сovid-19 в Иране демонстрирует, к чему может привести нехватка квалифицированных врачей общей практики. Первые заболевшие просто не обратились за медицинской помощью вовремя, чтобы избежать многочасовых очередей и непременных подношений врачам.

Кроме того, серьезное беспокойство вызывает то обстоятельство, что эпицентром вспышки заболевания стал Кум, религиозный центр Ирана и шиитов всего мира, то есть четкой эпидемиологической связи со вспышкой в Китае не прослеживается.

Что тут же послужило причиной вспышки конспирологии, как будто вспышки коронавируса было недостаточно. Так, руководитель общей пятничной молитвы в Куме ходжат-оль-ислам Сейед Мохаммад Саиди заявил, что не кто иной, как президент США Дональд Трамп напал на город, потому как Кум является «убежищем для шиитов мира и центром религиозного образования».

При всем уважении назвать это заявление взвешенным шагом трудно, поскольку подогревает и без того достаточно панические настроения в связи со вспышкой коронавируса в Иране. В минувшую субботу произошли столкновения полиции с демонстрантами в одном из городов провинции Гилян – и причиной стала именно общественная истерия, будем называть вещи своими именами, связанная с угрозой эпидемии коронавируса, а точнее недостаточными, по мнению населения, энергичными действиями властей в этой связи.

Распоряжением министерства здравоохранения Ирана временно прекращены занятия в школах и университетах в 14 провинциях страны, отменены сеансы в кинотеатрах и концертные мероприятия. А футбольные матчи хоть и будут проходить – но без зрителей, болельщикам – телевизор в помощь.

И вот что примечательно – по количеству инфицированных Иран даже не в первой пятерке стран, но беспокойство по поводу эпидемиологической ситуации в нем гораздо выше, чем, к примеру, в отношении Южной Кореи или Италии, которые как раз в эту пятерку входят. Разумеется, это можно списать на акт психологической войны, тем более что вспышка коронавируса активно для этого рядом игроков уже месяц как используется – Китай, Иран или США для них без особой разницы.

Но проблема все же несколько глубже – из-за затянувшегося кризиса и влияния санкций система иранского здравоохранения может и не справиться с всплеском заболеваемости. И уж тем более Иран не в состоянии провести такие же крайне затратные мобилизационные и карантинные мероприятия, которые осуществил до этого Китай.

Безусловно, иранское здравоохранение по ряду параметров является лучшим в регионе, это не пропагандистское утверждение, а оценка ВОЗ. Но столь же очевидно, что у медиков Ирана нет серьезного опыта в противостоянии пандемиям, тем более коронавирусам нового типа. И ссылка на то, что они успешно купировали распространение инфекций во время наводнения в марте прошлого года, здесь попросту не работает – ситуация иная.

Оптимальным выходом из складывающейся ситуации явилась бы частичная отмена санкций в той их части, которая позволила бы Тегерану осуществить закупку необходимого медицинского оборудования и защитных средств, от масок до дезинфицирующих растворов. Но это зависит в первую очередь от Вашингтона, а он пока никак не озвучивает свою позицию в данном вопросе.

Уже три дня подряд государственное телевидение крутит ролики о том, как правильно носить маски для лица и какие гигиенические процедуры должны выполняться в обязательном порядке. Но этого, по большому счету, недостаточно. В силу специфики Ирана как мультирегионального хаба – тут и Ближний, и Средний Восток, и Южный Кавказ, и Турция, и Пакистан - он нуждается в международной поддержке. Придет ли она? Или от коронавируса каждый болеет в одиночестве?