Тысячи фанатов пришли проститься с легендарным Коби Брайантом видео
Церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.
“As I got to know him, I wanted to be the best big brother that I could be.”— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020
Michael Jordan on Kobe Bryant. pic.twitter.com/dTSp7VDosP
Во время церемонии, на которой присутствовало около 30 тыс. человек, с речью выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Вдову Коби Брайанта встретили овациями стоя.
Также несколько слов в память о Брайанте сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с Брайантом, передает ТАСС.
Vanessa Bryant gets a standing ovation as she steps to the stage 💯 pic.twitter.com/sGLbmHjuxT— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 24, 2020
Речь произнес американский телеведущий Джимми Киммелл, певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями, а на большом экране показывали самые яркие моменты из игровой карьеры Брайанта.