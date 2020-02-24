Церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Во время церемонии, на которой присутствовало около 30 тыс. человек, с речью выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Вдову Коби Брайанта встретили овациями стоя.

Также несколько слов в память о Брайанте сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" вместе с Брайантом, передает ТАСС.