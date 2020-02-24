В ВОЗ предупредили об опасности повторной вспышки коронавируса в Китае

Опасность повторной вспышки нового коронавируса в Китае по-прежнему не устранена, и самым рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена. Об этом заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард, сообщает ТАСС.

"Самое главное: не расслабляйтесь, когда видите, что количество случаев заражения снижается, - сообщил он на пресс-конференции. - Коронавирус может вернуться и потребуется вновь проделать большую работу".

По словам Эйлварда, Китай, как и ряд других стран, по-прежнему находится под угрозой распространения коронавируса, поскольку человечеству приходится иметь дело с совершенно новой разновидностью инфекции, иммунитета от которой ни у кого нет. Он напомнил, что подавить вспышку в КНР за последний месяц удалось титаническими усилиями.

Как подчеркнул эксперт, согласившись с мнением китайских коллег, новый коронавирус крайне приспособлен к окружающим условиям и зачастую непредсказуем. "Сама мысль о том, что вирус уже побежден, несет в себе опасность", - добавил он.

По словам помощника генерального директора ВОЗ, мировой общественности еще предстоит принять решительные меры, в том числе касающиеся создания эффективной вакцины, чтобы рискованный период был окончательно преодолен.