Отдел спорта 03:41

На популярном российском портале Sports.ru открыт блог под названием «Евро-2020 в Баку», авторы которого вплоть до начала чемпионата Европы будут рассказывать своей многочисленной армии читателей о подготовке Азербайджана к предстоящим матчам, о достопримечательностях Баку, о значении русского языка в нашей стране и о многом другом.

«Чемпионат Европы по футболу в 2020 году раскидан по 12 городам от Петербурга и до Бильбао, - начинает автор. - Для россиян, понятное дело, самая очевидная точка для посещения Евро – Петербург. Вместе с Оргкомитетом Евро-2020 в Баку мы предлагаем присмотреться еще к одному варианту – поездке в Азербайджан. Мало того, что здесь пройдут любопытные матчи сами по себе, так еще и может оказаться, что в четвертьфинале, который примет Баку, поучаствует сборная России. Долететь из Ростова в Петербург и Баку стоит одинаково, но в Питере на сам стадион попасть будет невероятно сложно, а в Баку места еще есть, и они обойдутся дешевле. Еще можно будет сэкономить на гостинице: в Петербурге свободных номеров к июню останется мало не только из-за Евро, но и из-за того, что туристический сезон в самом разгаре». Автор блога называет Баку самой бурно развивающейся за последнее десятилетие столицей в бывшем СССР. «Население растет, во многих местах появляются небоскребы, перепридумываются идеи целых районов. Так, «Черный город», названный так из-за нефтяных промыслов XIX века, становится, наоборот, «Белым городом». Вредные производства отсюда уже довольно давно убрали, на их месте появляются как современные офисные здания из стекла, так и низкоэтажные жилые дома. В «Белом городе» будет самая большая фан-зона Евро-2020 в Баку: она будет располагаться прямо на набережной Каспийского моря. С 2016 года в Баку проходит «Формула-1», а в 2019-м здесь был финал Лиги Европы, так что опыт проведения крупных турниров город постепенно набирает. «Во время Лиги Европы мы, во-первых, не ожидали, что матчи в фан-зоне будет смотреть столько народу, - говорит исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов. - Во-вторых, мы не рассчитывали, что английские болельщики пьют столько пива. Мы знали, что они пьют, но не знали, что столько. На этот раз мы все исправим».

На Евро-2020 в Баку тоже попала британская команда – Уэльс, но основной поток туристов, по крайней мере, во время группового этапа, ожидается из Турции. «Когда мы смотрели жеребьевку, хотелось, чтобы к нам попала какая-нибудь приграничная страна, чтобы болельщикам легче было приехать. Россия основные матчи играет у себя дома, поэтому Турция – лучший вариант для Азербайджана», – признается Эльхан Мамедов. Среди преимуществ Баку по сравнению с другими городами Евро в Азербайджане первым делом называют море. Оно есть и в черте города, но пляжи находятся в 20-40 километрах от центра. Учитывая, что в июне будет довольно жарко, их посещение во время Евро должно входить в любую туристическую программу. Особенно если приезжать не на один матч и останавливаться в городе в дни, когда нет футбола».

Рассказывая о месте проведения матчей Евро-2020 в Баку – Олимпийском стадионе, автор сравнивает его с мюнхенской «Альянц-Ареной». «Многие, наверное, помнят Бакинский Олимпийский стадион по картинке с Лиги Европы. Так вот, вживую он кажется еще больше. Формально он вмещает меньше 70 тысяч зрителей, но производит впечатление «Лужников», в которых могут уместиться больше 80-ти. Снаружи стадион в Баку похож на «Альянц-Арену», где играет мюнхенская «Бавария». Это сходство достигается за счет решения фасада: он покрыт не то тонкими подушками, не то пластинами, которые могут окрашиваться в разные цвета, и составлять замысловатые узоры. Такая подсветка используется только во время матчей. Единственным минусом новой арены, который сразу бросается в глаза, можно назвать беговые дорожки вокруг поля. В тех же «Лужниках» от них при последней реконструкции избавились, но в Баку сознательно пошли на то, чтобы сооружение было многофункциональным – в конце концов, матчи уровня финала Лиги Европы или Евро будут проводиться здесь не каждый год. Во время матча «Арсенала» и «Челси» их затянули зеленым ковром, но сейчас, зимой, беговые дорожки вернулись к своему обычному цвету.