Цены на нефть восстанавливаются после сильного падения

Цены на нефть растут в ходе торгов во вторник после падения накануне, которое стало максимальным за почти семь недель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $56,51 за баррель, что на $0,21 (0,37%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы рухнули на $2,2 (3,76%), до $56,3 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,19 (0,37%) - до $51,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,43 за баррель, упав на $1,95 (3,65%) по сравнению с предыдущей сессией.

Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия вспышки коронавируса Covid-19. В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней, пишет Bloomberg.