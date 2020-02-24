Где более надежный и выгодный депозит в Республике?

Ищете #болеенадежный банк, который предлагает более высокие проценты по депозитам? У нас есть предложение для вас!

Банк Республика, один из самых надежных банков в стране, запускает депозитную кампанию «БОНУС к Новрузу» по случаю национального праздника Новруз.

Так, клиенты, разместившие депозиты в Банке Республика до 31 марта, смогут получить до 1% БОНУС с условием выплаты процентов в конце срока.

Банк Республика является членом Фонда cтрахования депозитов АР и все вклады автоматически страхуются в рамках условий Фонда.

Акционерами банка являются 2 крупнейших финансовых учреждения Германии - член банковской группы KfW DEG Investment Company и финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe Sparkassen International Development Trust.

Кроме этого, размещая депозит в Банке Республика, вы получите возможность взять кредит под низкую процентную ставку, когда вам срочно понадобятся деньги.

Если Bы хотите с приходом весны надежно защитить свои средства и получить дополнительный доход, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.