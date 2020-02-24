Вакцину от коронавируса протестируют на людях

Экспериментальная вакцина от коронавируса, разрабатываемая в США, готова к тестированию на людях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Вакцина mRNA-1273 создана фармацевтической компанией Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Производитель заявляет о том, что ему удалось создать препарат в рекордно короткие сроки, который, по словам главы NIAID, уже готов к испытаниям на людях.

Компания отберет 20-25 здоровых добровольцев в апреле 2020 года, чтобы определить безопасную дозу препарата, а так же его эффективность. Результаты тестов, по информации WSJ, будут доступны в июле или августе 2020 года. Однако издание замечает, что эффективность технологии, которую используют Moderna, до сих пор не доказана.