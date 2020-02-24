В Ливии погибли турецкие военные

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии, Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники.

"У нас двое погибших военных в Ливии", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.

По его словам, Анкара ведет переговоры на высшем уровне с Россией по ситуации в Ливии.

"Хафтар нелегитимен. Но его поддерживают из других стран – оружием, финансами. Мы на связи с Россией по ситуации там", - сказал турецкий лидер.