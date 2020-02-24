Россиянка обманула деверя-азербайджанца

40-летнюю жительницу Ленинского района Астрахани будут судить по обвинению в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба. Об этом стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников региональной пресс-службы УМВД.

Как оказалось, женщина пообещала помочь бывшему деверю, проживающему в Республике Азербайджан, но часто бывающему в России, в связи с тем, что он ведет здесь бизнес, оформить Российское гражданство. Супруга брата взяла за свои услуги 120 тысяч рублей и якобы передала эти деньги знакомым, которые занялись его вопросом.

Прождав шесть месяцев, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Оказалось, что дама на самом деле бумажной волокитой заниматься не стала, ни к кому не обращалась, а полученную сумму просто потратила на себя.

Уголовное дело уже направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения.