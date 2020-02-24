Публикации haqqin.az подтвердились в суде. AtaBank погубили липовые кредиты

Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:59

Как сообщил редакции известный адвокат Акрам Гасанов, 11 февраля Верховный суд вынес решение в пользу компании Şahin-Co, которой долгое время пришлось оспаривать в судах различных инстанций иск, который подал на нее AtaBank. Наконец-то судья Нигяр Расулбекова поставила точку в этом финансовом споре на 40 млн манатов, в который был вовлечен и haqqin.az. Вкратце опишем суть этой истории. В ответ на критическую статью «AtaBank пошел ко дну» мы поведали читателям, что один из банков страны находится сегодня на грани банкротства. В ответ банк опубликовал в некоторых СМИ нечто вроде опровержения - дескать, все это неправда, дела в банке обстоят так хорошо, что лучше и не надо. Но к этому времени у нас на руках было уже достаточно фактов, чтобы опубликовать новую статью «Половина выданных банком AtaBank кредитов – липа».

В частности, 29 декабря 2016 года банк выдал под 10% годовых кредит ООО Şahin-Co (на бумаге) на сумму 22,4855 млн долларов сроком на 1 год. Уставный капитал заемщика всего 10 манатов, залог он не внес, да и выплат по кредиту не производил. Но только за 8 дней до окончания срока договора банк обратился к заемщику с претензией, после чего последовало обращение и в суд. Бакинский административно-экономический суд №1 под председательством судьи Сабины Нуриевой не удовлетворил иск банка, признав кредитный договор мнимой (недействительной) сделкой, т.к. она заключена сторонами для вида и без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (статья 340.1 Гражданского кодекса). Но Бакинский апелляционный суд под председательством Джахангира Юсифова удовлетворил жалобу банка, постановив, что заемщик вместе с начисленными процентами должен вернуть более 25 млн долларов. После чего уже заемщик подал кассационную жалобу в Верховный суд… Как удалось нам выяснить, руководство Şahin-Co в свое время подписало кредитный договор по настоянию бывшего руководства Минналогов. Банк и тогда был в тяжелом положении, работал с убытками, надо было завысить в годовых отчетах активы. А подписанный кредитный договор, мол, простая формальность, банк решит свои проблемы, а договор аннулируют. Но 5 декабря 2017 года министр налогов Фазиль Мамедов, в империю которого банк входил, потерял должность. И фиктивный кредит стал реальным кошмаром для Şahin-Co. Вся доказательная база банка сводилась к тому, что директор компании подписал кредитный договор и кассовый документ, по которому получил около 40 млн манатов наличными (якобы сумма была сконвертирована). Директор же вообще не мог вспомнить, чтобы подписывал и кассовый документ. У банка не оказалось видеозаписей того дня, когда директор «увез» такую большую сумму, хотя видеонаблюдения в банках, особенно, у кассового узла – обычная практика. Да и опубликованных банком на своем сайте обобщенных отчетов достаточно, чтобы понять: у него на тот момент просто не было таких свободных средств.