На фоне усиления страхов в связи с распространением коронавируса российский рубль упал к американскому доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные торговой площадки.

На 10:52 мск курс доллара вырос на 85 копеек, составив 64,92 рубля. Евро поднялся на 95 копеек - до 70,5 рубля.

Индекс Мосбиржи потерял 1,42 процента и опустился до 3061,82 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,73 процента, до 1483 пунктов.

Накануне главные фондовые индексы США закрылись снижением на фоне опасений распространения коронавируса. Индекс S&P 500 опустился до 3225,89 пункта (минус 111,85 пункта и 3,35 процента). Индекс Dow Jones снизился до 27 960,8 пункта (минус 1031,61 пункта и 3,56 процента). Индекс Nasdaq обвалился до 9221,28 пункта (минус 355,31 пункта и 3,71 процента).