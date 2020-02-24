Как сообщает Report, в церемонии прощания с солдатом приняли участие члены семьи погибшего, представители Государственной пограничной службы, руководство Исполнительной власти Зардабского района, сотрудники Зардабского и Кельбаджарского районных отделений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности.

Напомним, 24 февраля около 07:00 была предотвращена попытка диверсии на пограничной боевой позиции в направлении села Гушчу Айрым Газахского района со стороны подразделений вооруженных сил Армении, расположенных недалеко от села Коти Ноемберянского района. Один офицер противника был ранен, другой военнослужащий убит. В ходе предотвращения провокации диверсионной группы противника погиб пограничник Ибрагим Алемшах оглу Велиев.