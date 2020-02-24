Кредит «Поддержка экспорта» до 10 миллионов манатов от 8%

Банк представил новый продукт под названием «Поддержка экспорта» для предпринимателей, занимающихся производством и экспортом, и тарифный пакет «Поддержка экспорта». Новый кредитный продукт финансируется за счет собственных средств банка, что дает возможность упростить процесс оформления документов и ускорить процесс предоставления кредита.

Международный банк Азербайджана, являющийся надежным деловым партнером, предпринимает шаги для поддержки экспортно ориентированной деятельности своих крупных корпоративных клиентов, а также малого и среднего бизнеса в ненефтяном секторе.

Сумма кредита составляет от 100 тысяч до 10 миллионов манатов. Срок выдачи до 60 месяцев. Банк предоставляет предпринимателям инвестиционный кредит «Поддержка экспорта» на льготный период до 24 месяцев. Таким образом, в этот период предприниматели делают выплаты лишь по процентным задолженностям. Банк также дает предпринимателям свободу выбора формы и графика платежей.

Этот продукт МБА может использовать любой предприниматель, занимающийся экспортом производимой им продукции за рубеж. Эта возможность распространяется на всех клиентов банка, в том числе и новых.

Комиссия за оформление кредита не предусмотрена. Процентная ставка по кредиту варьируется в зависимости от наличия у клиента документа по продвижению экспорта, сферы деятельности, истории сотрудничества с банком и оборота на банковских счетах и начинается с 8%.

Клиенты, которые получают кредит «Поддержка экспорта», до 1 июня 2020 года могут воспользоваться специально разработанным тарифным пакетом «Поддержка экспорта». В рамках тарифного пакета с переводов, не превышающих сумму кредита, комиссия не взимается. При документарных операциях предоставляется скидка 50% и возможность совершения конверсионных операций по льготным валютным ставкам банка. Кредит «Поддержка экспорта» доступен во всех филиалах банка.

Управляющий директор МБА Наргизханым Билендерли отметила, что поддержка развитию ненефтяного сектора и расширению экспортного потенциала нашей страны занимает особое место в деятельности банка: «Мы надеемся, что этот шаг откроет новые возможности для предпринимателей. Это поможет нашим предпринимателям вывести свою продукцию на мировой рынок. Экспортный кредит и тарифный пакет «Поддержка экспорта», предоставляемый МБА на выгодных условиях, будет стимулировать азербайджанского предпринимателя к производству и экспорту конкурентоспособной продукции».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.