Умер старейший мужчина на Земле

Японец родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье, в возрасте 20 лет переехал на Тайвань, где прожил 18 лет, а затем, после участия во Второй мировой войне, вернулся на родину. Впоследствии работал гражданским служащим до выхода на пенсию. У него остались 5 детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук. Японец увлекался искусством оригами и каллиграфией, а также считал улыбку секретом своего долголетия.

В середине февраля Ватанабэ был признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Прежний обладатель титула старейшего мужчины на планете, 113-летний Масадзо Нонака, также жил в Японии и скончался в январе 2019-го. В этой же стране живет и старейшая женщина на планете - 117-летняя Кане Танака.