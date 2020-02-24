Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду, 26 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, морось, в течение дня умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана вечером и утром местами дожди, на горных территориях - снег. Западный ветер днем местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.