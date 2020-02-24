В Антарктиде снег стал красным

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел малиновый цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова, пишет Корреспондент. net со ссылкой на Минобразования и науки Украины .

"Интересный окрас снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

В ведомстве отметили, что такое явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и, например, в Альпах.