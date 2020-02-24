Переговоры Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана фото; обновлено 15:04
После церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один, сообщает АзерТАдж.
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В Баку состоялась церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с однодневным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В честь президента Турции был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана.
Главы двух стран прошли почетный караул. Представители государства и правительства Азербайджана и Турции поприветствовали президентов.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.
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Начался официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, сообщает Report.
Согласно информации, президентский самолет приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.
Р. Т. Эрдогана приветствовали официальные лица Азербайджана и посол Турции в нашей стране Эркан Озорал.