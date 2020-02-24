Переговоры Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана фото; обновлено 15:04

После церемонии официальной встречи состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один, сообщает АзерТАдж.

* * *  14:19

В Баку состоялась церемония встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с однодневным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.

В честь президента Турции был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главы двух стран прошли почетный караул. Представители государства и правительства Азербайджана и Турции поприветствовали президентов.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.

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Начался официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, сообщает Report.

Согласно информации, президентский самолет приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Р. Т. Эрдогана приветствовали официальные лица Азербайджана и посол Турции в нашей стране Эркан Озорал.

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