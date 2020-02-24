Кремль о возможной встрече Путина и Эрдогана

Речи о двусторонних контактах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет, однако встреча в многостороннем формате согласовывается, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сейчас речи не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники еще дали согласие", - цитирует РИА Новости Пескова.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о четырехстороннем формате с участием Меркель и Макрона, Песков ответил отрицательно. "В настоящий момент нет", - сказал он, отметив, что прорабатывается вариант в том числе и с участием Ирана. "Но пока еще не удалось согласовать графики всех президентов, поэтому работа еще продолжается по дипломатическим каналам", - добавил Песков.

Ранее президент Турции заявил, что рассчитывает провести переговоры по ситуации в сирийском Идлибе со своим российским коллегой 5 марта. Он также сообщил о том, что четырехсторонняя встреча с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пока еще не согласована.