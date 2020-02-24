Джейхун Наджафов 14:16

Актуальные вопросы развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане обсудили участники прошедшей в Баку встречи представителей министерств энергетики, охраны окружающей среды и природных ресурсов, различных ведомств и иностранных компаний, в том числе саудовской ACWA Power и Masdar из ОАЭ. Стратегическую цель на сегодняшний день участники мероприятия видят в поставленной президентом Ильхамом Алиевым задаче довести к 2030 году долю электроэнергии из возобновляемых источников, включая гидроэлектростанции, с нынешних 17% до 30% от всей произведенной в стране.

На встрече отмечалось, что в целом сфера возобновляемых источников энергии в Азербайджане сейчас является наиболее развивающейся. В частности, большая работа по ВИЭ была проведена в законодательной области, а также по привлечению инвестиций и предоставлению соответствующим предприятиям различных льгот. Как отметил в беседе с haqqin.az заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов, на сегодняшний день самой недорогой из ВИЭ в мире считается энергия солнца - один МВт энергии стоит примерно 600-700 долларов. Немного дороже обходится получение электроэнергии ветра - около 800-1000 долларов на один МВт. Но при этом себестоимость ветроэнергетики стремительно снижается. «Такой тренд открывает для нас большие перспективы именно в этом направлении. И то, что зарубежные инвесторы проявляют интерес к Азербайджану в плане возобновляемых источников, весьма положительный фактор», - полагает Э.Султанов. Во-первых, отмечает он, все возможные риски в проекте инвестор берет на себя, во-вторых, зарубежные компании привозят самые современные технологии. «Мы смогли привлечь в страну иностранные компании низкими тарифами. А среди двух основных направлений ВИЭ для Азербайджана, с точки зрения экономики и коммерции, наиболее выгодна ветроэнергетика. Это связано как с благоприятными климатическими условиями для этого вида энергетики, так и с эффективностью производства энергии с использованием силы ветра. В то же время в обоих направлениях сегодня заметно во всем мире ощутимое снижение цен на технику и технологии. В Азербайджане уже возобновляемые источники успешно конкурируют с традиционными», - утверждает замминистра.

На сегодня главной проблемой развития этой отрасли, по мнению специалиста, является своевременная интеграция ВИЭ в общую энергетическую систему страны. Это надо сделать уже сейчас, так как, судя по темпам, возобновляемые источники скоро станут еще дешевле и будут преобладать в конкуренции с традиционными способами производства электричества. «Производство отдельных элементов систем ВИЭ, в частности, солнечных панелей, уже налажено в Азербайджане. Однако пока преждевременно строить предприятия по производству в полном объеме ветрогенератов. Дело в том, что с каждым годом меняется технология этого оборудования. Пока целесообразно производить отдельные компоненты, скажем, башни для ветрогенераторов, а саму ветротурбину лучше импортировать», - сказал Э.Султанов. Вместе с тем он отмечает, что развитие ВИЭ в первую очередь сделает более чистой окружающую среду Азербайджана, привлечет новые технологии, которые, в свою очередь, будут способствовать реконструкции всей электроинфраструктуры страны. Традиционную выработку электроэнергии в этом случае придется основательно модернизировать, чтобы она стала более совершенной, динамичной и рациональной. Говоря о роли ВИЭ в развитии национальной энергетики, Э.Султанов подчеркивает, что интенсификация этой отрасли приведет к коренному усовершенствованию всей сферы электроэнергетики. «Развитие ВИЭ и конкуренция между энергосистемами станет тем решающим фактором, благодаря которому будет создана более современная, гибкая и умная энергетическая инфраструктура. Это, образно говоря, перейти от вождения «Лады» на электрический кроссовер «Tesla» - уверен он. Одним из важных шагов в этом направлении, уверен замминистра, является заключенное с ACWA Power и Masdar соглашение по проектам производства электричества из энергии ветра и солнца. Соответственно, уменьшится использование газа внутри страны и повысится его экспортный потенциал.

«Уже в ближайшее время потенциал ВИЭ будет увеличен до 440 МВт, что означает дополнительные 5% от всей произведенной электроэнергии из ВИЭ. Такими темпами мы к 2030 году достигнем поставленной президентом цели довести долю электроэнергии ВИЭ до 30%», - считает Султанов. Согласно договорами, саудовская компания ACWA Power построит ветроэлектростанцию мощностью 240 МВт, а Masdar из ОАЭ - солнечную электростанцию мощностью в 200 МВт. В целом, в реализацию этих двух проектов будет вложено 400 млн долларов инвестиций. Две новые станции ВИЭ будут производить около 1,4 млрд квт/часов электроэнергии в год. По данным международных организаций по защите окружающей среды, выработка электроэнергии из традиционных источников является одной из основных причин выброса в атмосферу парниковых газов, сообщила haqqin.az директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева. Внедрение альтернативной энергетики, утверждает У.Тагиева, значительно снижает выбросы в атмосферу углекислого газа, уменьшает отрицательное антропогенное воздействие на экологию. В то же время метеоролог отмечает и негативные стороны новых возобновляемых источников энергии.