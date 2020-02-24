МИД: Армения несет ответственность за убийство азербайджанского солдата

Ответственность за убийство азербайджанского солдата лежит на Армении. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«24 февраля, в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана стал шехидом азербайджанский пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу. Хотим отметить, что кровавый инцидент произошел на границе Азербайджана и Армении. Регулярное нарушение армянскими ВС режима прекращения огня на государственной границе двух стран, а также на линии соприкосновения войск, в результате чего под прицелом оказываются военные и гражданские лица, наглядно демонстрирует истинную суть агрессивной политики и "революционных" инициатив руководства Армении», - говорится в заявлении МИД.

Было отмечено, что этим целенаправленным покушением Армения вновь ясно продемонстрировала, что является страной-агрессором, и попытки укрыться за марионеточным режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, полностью безосновательны.

«Вышеуказанный инцидент, произошедший в преддверие дня памяти жертв Ходжалинского геноцида, также совершенного ВС Армении, является очередной коварной и лицемерной попыткой Армении отвлечь внимание международного сообщества от своих гнусных деяний. Убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, является преступлением, и ответственность за это кровавое преступление лежит на армянской стороне», - сказали в МИД Азербайджана.