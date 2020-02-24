Руководство Госкомтаможни примет граждан в Хызы, Губе и Гобустане

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 28 февраля председатель Госкомитета генерал-полковник Сафар Мехтиев проведет встречу с жителями Хызы, Сиязанского и Шабранского районов. Встреча состоится в Центре Гейдара Алиева в городе Хызы в 10:00.