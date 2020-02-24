Руководство Госкомтаможни примет граждан в Хызы, Губе и Гобустане
В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.
Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 28 февраля председатель Госкомитета генерал-полковник Сафар Мехтиев проведет встречу с жителями Хызы, Сиязанского и Шабранского районов. Встреча состоится в Центре Гейдара Алиева в городе Хызы в 10:00.
В тот же день первый заместитель председателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Исмаил Гусейнов в 14:00 проведет встречу с гражданами в Гобустанском районе, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев – в Губинском районе в 10:00.
В ходе встречи будут выслушаны обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами.
Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195 и (012)4042200, а также записаться посредством сайта https://customs.gov.az/az/muracietler/sedre-mektub/.