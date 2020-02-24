Турция официально отказалась от электронных сигарет и кальянов

Импорт электронных сигарет, электронных кальянов и их компонентов запретили с сегодняшнего дня власти Турции.

"Сегодня был официально опубликован подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о запрете импорта электронных сигарет и кальянов, компонентов и запчастей и курительных смесей для них", - сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан в своем Twitter.

Вейпы опасны для здоровья, врачи часто находят у вейперов легочные заболевания. Ранее вспышка легочных и респираторных заболеваний среди тех, кто курит вейпы, подтвердил центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США. Вейперам рекомендовали отказаться от электронных сигарет, пишет РИА Новости.

Есть подозрение, что любители электронных сигарет болеют из-за масла с витамином Е, обнаруженного в некоторых смесях, которые курили заболевшие вейперы. Однако эта версия еще не подтверждена.