В Баку в карантин помещены еще четверо иранцев

В отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра №1 помещены еще 4 человека. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Сообщается, что молодые люди в возрасте 19-21 года прибыли в Азербайджан из Ирана несколько дней назад. Они обратились в больницу в связи с повышенной температурой тела.

В настоящее время в инфекционном отделении Клинического медицинского центра №1 находятся 6 человек. Один из них является гражданином Азербайджана, остальные – гражданами Исламской Республики Иран. Самочувствие троих нормальное, у них не выявлено никаких проблем со здоровьем. У трех других имеются признаки простуды. Врачебное наблюдение продолжается.

Министерство здравоохранения просит граждан страны быть внимательными в данном вопросе, не доверять сообщениям, распространяемым в социальных сетях с целью создания искусственного ажиотажа.