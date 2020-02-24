Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. Об этом сообщил информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».
Официальной информации на этот счет пока нет, передает ТАСС.
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. Об этом сообщил информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».
Официальной информации на этот счет пока нет, передает ТАСС.
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