Главный эпидемиолог поклялся, что в Азербайджане нет коронавируса

"Сегодня в Азербайджане нет зараженных коронавирусом. Министерство здравоохранения всегда на высоком уровне принимает превентивные меры во избежание подобных явлений. Сейчас в стране не зарегистрировано ни одного инфекционного заболевания, превышающего эпидемиологический предел. Можете быть в этом абсолютно уверены". Об этом Report заявил главный эпидемиолог Минздрава Ибадулла Агаев.

Он воззвал к совести утверждающих о наличии в Азербайджане коронавируса.

"Можете быть уверены, что при обнаружении факта заражения коронавирусом, об этом раньше всех сообщу я сам, как представитель министерства", - сказал Агаев.

Эксперт рассказал об эффективности медицинских масок и спирта в защите от коронавируса: "Если в стране есть вирус, ношение маски не защитит от инфицирования. Сегодня нет никаких фактов, которые могут беспокоить людей. Могу поклясться, что в стране стабильно, и нет коронавируса".

Отметим, что в Азербайджане в связи с короновирусом выделены спецпалаты в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний, Клиническом медцентре №1 и 7-й детской инфекционной больнице.