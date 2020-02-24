На Бакинском бульваре девушка бросилась в море

На Бакинском бульваре недалеко от Морвокзала 26-летняя жительница Сабирабада, студентка Азербайджанского медицинского университета Гюнель Рзаева бросилась в море.

Как сообщает Report, находившийся рядом с девушкой 25-летний Балагусейн Мамедов бросился в море, чтобы спасти ее. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Управления Приморского бульвара удалось вытащить Б.Мамедова из воды. Его состояние удовлетворительное. Поиски девушки продолжаются.

В Сабаильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 125 (доведение до самоубийства), проводится расследование.