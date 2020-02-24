Роухани: «Коронавирус не опаснее гриппа»

Президент Ирана Хасан Роухани призвал жителей страны не бояться "уханьского" коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним.

"Вирус гриппа В убил в Америке 16 тыс. человек, а в Иране - 100. Коронавирус распространяется быстрее, но он не опаснее гриппа", - приводит слова Роухани иранское агентство ISNA.

"С божьей помощью мы оставим этот вирус в прошлом", - добавил он, призвав граждан страны следовать рекомендациям министерства здравоохранения и не бояться коронавируса.

Ранее во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных "уханьским" вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.