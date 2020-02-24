Заместитель министра здравоохранения Ирана заявил, что у него подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат", - цитирует его слова агентство ILNA.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана подтвердил в интервью государственному телевидению, что Харирчи заразился и находится на карантине.