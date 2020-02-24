Коронавирус уже в Австрии и Хорватии

Два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом впервые зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера.

Это стало первым случаем заражения новым коронавирусом на территории Австрии. Оба человека самостоятельно обратились в медицинское учреждение в Австрии с высокой температурой. Их состояние оценивается как стабильное. Один из зараженных, по предварительным данным, прибыл из северного региона Италии Ломбардия, где были также зафиксированы случаи заражения, передает ТАСС.

Кроме того, первый случай коронавируса зарегистрирован в Хорватии, сообщил премьер Андрей Пленкович. "Первый случай коронавируса выявлен в Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич. Речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", - цитирует Пленковича телеканал RTL.

МИД Хорватии ранее рекомендовал гражданам не путешествовать в итальянские области Ломбардия и Венето. Посетившие эти регионы, а также Эмилию-Романью и Пьемонт попадают под медицинский надзор. Хорватское министерство образования запретило учебным заведениям организацию экскурсий учащихся в Италию на месяц, пишет РИА Новости.