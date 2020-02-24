Государственный таможенный комитет проводит усиленные превентивные мероприятия на таможенных пограничных пропускных пунктах против эпидемии коронавируса, наблюдаемой в Иране, а также мероприятия по своевременному обнаружению и медицинской эвакуации лиц, у которых есть подозрения на инфицирование этим вирусом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, на таможенных пограничных постах Южного территориального главного управления ГТК в Астаре и в Билясуваре проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия. Так, на таможенный пограничный пост в Билясуваре в целях усиления профилактических мер распоряжением председателя ГТК были откомандированы мобильный полевой госпиталь и соответствующий медицинский персонал Главного управления медицинской службы ГТК. Наряду с этим, таможенный пограничный пост в Астаре усилен соответствующим медперсоналом Главного управления медицинской службы ГТК.

Мобильный полевой госпиталь и медперсонал уже приступили к службе на Билясуварском посту. В случае необходимости, при возникновении подозрения на наличие инфекционного заболевания у граждан в мобильном госпитале будет проведено медицинское обследование, и они будут переданы Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). В госпитале также есть возможность оказания медицинской помощи больным.

Вместе с тем Госкомтаможни не рекомендует гражданам ехать в Иран при отсутствии острой необходимости.