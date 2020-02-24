Эльдар Алиев, Мамед Эфендиев, Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:20

Азербайджан практически обеспечил собственную энергетическую безопасность. Более того, наша страна ежегодно экспортирует миллионы тонн нефти, миллиарды кубометров газа, миллионы кВт/час электроэнергии, способствуя таким образом обеспечению энергетической безопасности десятков стран мира, не имеющих своих ресурсов. Казалось, решив эту важнейшую для любого государства проблему, азербайджанское руководство может не беспокоиться за экономическое положение страны в ближайшие десятилетия. Но в последние годы президент Ильхам Алиев все настойчивее призывает правительство к необходимости развивать новую для нас сферу – альтернативную энергетику. Вроде бы, имея огромные запасы энергоресурсов, когда теплоэлектростанции от этих источников отделяют всего несколько десятков километров, незачем озадачивать себя поисками новых технологий, сложного оборудования, финансов, квалифицированных специалистов. К тому же, как показывает мировая практика, даже если направить все инвестиции, вкладываемые ныне в традиционные электростанции, в альтернативную энергетику, сразу получить ощутимый эффект не удастся. Да и стоимость выработанной от таких источников электроэнергии тоже существенно дороже. И это в то время, как нынешний потенциал производства электроэнергии уже как минимум на 10% превышает спрос даже в пиковые периоды.

Будущее за альтернативной энергией Но жизнь, наука, технологии не стоят на месте, и будущее, несомненно, за альтернативной энергией. Так что же такое эта новая энергия, а точнее, новые источники производства электричества, без которого жизнь на нашей планете уже практически невозможна. Альтернативная (возобновляемая) энергия — это энергия, источник которой отличается от тех, что мы привыкли использовать (уголь, газ, ядерное топливо, нефть и др.). Новые источники начали использовать из-за ограниченности и даже значительного уменьшения обычных ископаемых, из которых веками добывали топливо. К тому же в конце прошлого – начале нынешнего века обнаружилось, что при переработке углеродных ископаемых в атмосферу выбрасываются тонны вредных парниковых газов. Эволюцию развития таких источников известна даже школьникам: дрова, уголь, мазут, нефть, газ, ядерное топливо… Но все они имеют много недостатков и представляют опасность для окружающей среды и здоровья людей. И вот теперь человечество постепенно переходит на использование энергии ветра, солнца, морских приливов и волн, наконец, биотоплива. Есть и другие источники возобновляемой энергии, но они пока не очень распространены и изучены, и об этом позже. Альтернативная энергетика основана на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и существенно отличается от энергетики, добываемой путем сжигания ископаемого топлива. ВИЭ не только возобновляемы, но и экологичны и безопасны, поэтому развитые страны мира пару десятков лет назад взяли курс на ускоренное развитие этой сферы. Вместе с тем не все альтернативные источники энергии одинаково доступны и выгодны. Энергия приливов и геотермальная в нашей стране достаточно ограничены, а вот ветер и солнечная радиация могут составить реальную альтернативу традиционному топливу. В последнее время в республике все более используется и биотопливо, запасы которого практически неиссякаемы. Традиционная гидроэнергетика (ГЭС) также относится к ВИЭ, но в силу своей масштабности и устаревших методов производства обычно не учитывается как возобновляемая, и в настоящее время ГЭС в Азербайджане производят всего около 10% всего электричества. Иногда к альтернативной энергетике относят и ядерные станции, но у нас их нет, хотя разговоры о строительстве АЭС периодически возникают.

Дорогая альтернатива В принципе наладить производство альтернативной возобновляемой энергии не так уж и сложно, но проблема заключается в ее высокой себестоимости. Достаточно отметить, что в среднем стоимость 1 кВт/час альтернативной энергии в мире составляет в пересчете на азербайджанскую валюту 10-12 гяпиков. Для европейских стран, где 1 кВт/час традиционной электроэнергии стоит 35 гяпик, переход на альтернативный вариант оправдан. В Азербайджане же обычный, добываемый старыми способами, он стоит всего 8 гяпиков. То есть переход на альтернативные источники может повысить нынешние тарифы на 50%, что будет обременительно и для населения, и для предприятий. Обязать государство погашать значительную разницу в стоимости субсидиями в эту сферу тоже нецелесообразно. Вряд ли стоит пытаться любой ценой, как это делалось в советское время, догнать Европу. Политике главы нашего государства в принципе чуждо развитие страны за счет подорожания жизненно необходимых для населения вещей. Но как же тогда быть, как создавать свою альтернативную энергетику, отсутствие которой в недалеком будущем может стать тормозом для развития экономики, интеграции ее в мировую систему? По итогам прошлого года электростанции страны выработали всего 24,2 млрд кВт/час электроэнергии, что на 4,3% больше показателя 2018 года. При этом на долю товарной электроэнергии (с вычетом собственных расходов) пришлось 23,4 млрд кВт/час – рост на 4,6%. По данным Минэнерго, теплоэлектростанциями (ТЭС) выработано 21,7 млрд кВт/час, что на 5,8% больше показателя 2018 года, а гидроэлектростанциями (ГЭС) - 1,53 млрд кВт/час (спад на 11,6%). За это же время мощностями по генерации электроэнергии посредством ветра произведено 106,2 млн. кВт/час (рост в 1,85 раза), солнечными станциями – 42,3 млн кВт/час электроэнергии (рост на 10,4%). И вот на таком благополучном фоне власти заявляют: 2020 год станет началом нового этапа в развитии энергетики – страна приступает к созданию ее возобновляемых источников. В отчете Давосского всемирного экономического форума указано, что по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире. Все населенные пункты страны обеспечены электроэнергией в полном объеме. Но президент Ильхам Алиев объявляет создание ВИЭ приоритетом для республики.

Исходя из вышеизложенного, понятно, для чего это нужно. Итак, мы несколько запоздали с переходом на передовую экологически чистую энергию. В развитых странах ее доля в общем объеме выработки электроэнергии составляет десятки процентов, зачастую, превышая 50%. В целом, доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии сегодня составляет 26%, а Азербайджан довольствуется лишь 17%. Догнать и перегнать Европу Однако это не означает, что отставание непреодолимо - в Азербайджане отличные перспективы для развития альтернативной энергии. По расчетам экономистов и энергетиков, при реализации задуманного уже к 2050 году наш показатель в этой сфере сравняется с мировым и возрастет до 85%. А по более краткосрочным прогнозам, уже через 10 лет страна почти вдвое увеличит долю возобновляемой энергии и доведет ее до 30%. Для такого резкого скачка у нас имеются все возможности, ведь солнечных и ветреных дней у достаточно, а именно на такую энергетику сейчас делает ставку правительство. В целом же возобновляемые энергоресурсы страны составляют до 30 тыс. МВт в год. Причем годовой потенциал ветровой энергии при этом оценивается примерно в 3 тыс. МВт, а солнечной – в 23 тыс. МВт. Таким образом, возобновляемые энергоресурсы Азербайджана только по трем источникам (включая ГЭС) составляют до 30 тыс. МВт в год. Немалые перспективы и за биотопливом. Такими ресурсами не всякая страна может похвастаться. Чтобы убедиться в этом, позволим небольшое сравнение. Суммарные мощности производства электроэнергии в Азербайджане сегодня составляют 7546 МВт. А мощности возобновляемой электроэнергии, включая крупные гидроэлектростанции, на сегодняшний день - 1276 МВт, или 17% суммарных мощностей. При этом ежегодное потребление энергии в стране составляет менее 4000 МВт. То есть солнце, воздух и вода (биотопливо пока в расчет не берется) могут дать нам столько электроэнергии, которой не только хватило бы для удовлетворения собственных нужд, но и позволило бы экспортировать значительную ее часть. И это будет экологически чистая энергии, производство которой наносит минимальный вред окружающей среде и уже сегодня пользуется большим спросом у потребителей во многих странах мира. Да, сегодня выработка такой энергии обходится дороже традиционной, но технология ее производства совершенствуется весьма высокими темпами, что сравнимо по скорости, скажем, с мобильными телефонами. Правда, мобильники при этом с каждым разом дорожают, а вот «чистые» технологии, наоборот, дешевеют. И специалисты вовсе не исключают, что в обозримом будущем более совершенные технологии позволят вырабатывать альтернативную энергию, которая окажется даже дешевле традиционной. На первых порах, правда, без госсубсидий здесь не обойтись. Вместе с тем использование солнечной и ветровой энергии поможет не только минимизировать вред окружающей среде, но и сэкономить большие объемы природного газа, который Азербайджан уже сегодня может экспортировать вглубь Европы. Так что и субсидии очень скоро полностью или частично окупятся.

И это не пустые слова. Если мы сможем производить, к примеру, до 1 млрд КВт/час электроэнергии в год из возобновляемых источников энергии, то это позволит ежегодно экономить около 245 млн кубометров природного газа. А с учетом нынешних цен на европейском газовом рынке это может пополнить госказну на три десятка миллионов долларов, а то и больше. Но производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в мире растет прямо сказочными темпами - только по итогам прошлого года рост по сравнению с предыдущим годом приблизился к 50%. И объем их использования все возрастает. Опыт, который не имел продолжения Наверное, многие азербайджанцы помнят, как еще в 80-е годы прошлого века порой без толку крутились ветряные установки вдоль дороги Баку - Губа. Между тем это был первый пилотный проект нашей Академии наук по выработке альтернативной энергии. Однако продолжения он не имел, и расчеты ученых так и не стали применять на практике. В начале нулевых в Баку появилась небольшая компания БП «Солярис», где попытались что-то реально сделать в этой области. Но предприятие так и не развернулось. По сути же развитие ВИЭ началось с распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 октября 2004 года. Уже в июле 2009 года указом главы государства было создано Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии при Министерстве промышленности и энергетики, на основании которого в июне 2012 года была учреждена Государственная компания по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Введение необходимых законодательных актов и создание специальных структур позволили перейти к реальным делам. Так, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2011 года началась разработка «Государственной стратегии по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике на 2012-2020 годы». Появились промышленные солнечные и ветряные станции вдоль той же дороги в Губу, а в Гобустанском районе их и вовсе объединили в одну гибридную станцию, включив сюда еще и биостанцию. И это не последняя точка в этом серьезном начинании. Недавно было подписано соглашение с саудовской ACWA Power и компанией Masdar из ОАЭ по проектам производства электричества из энергии ветра и солнца совместной мощностью в 440 МВт. Столько альтернативной энергии страна получит уже в ближайшее время, а значит доля ВЭИ в общем объеме произведенной электроэнергии возрастет еще на 5%. Такие темпы позволят к 2030 году достичь поставленной главой государства цели - довести долю ВИЭ до 30%. При этом гидроэнергия сохранит свои 10%. Однако строить ГЭС будет уже неэффективно. Зато такого же уровня в 10% в отдельности достигнут источники, вырабатывающие энергию с помощью ветра и солнца.