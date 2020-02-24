Рафаэль Агаев отправляется в Австрию за олимпийской лицензией

В делегацию, возглавляемую президентом Азербайджанской национальной федерации каратэ Яшаром Башировым, войдут главные тренеры мужской и женской сборных Бахеддин Кандаз и Денис Морозов, старший тренер Шахин Худавердиев, главный тренер по ката Вахид Айвазов, спортсмены Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Турал Агаларзаде (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев (84 кг), Пенах Абдуллаев (84 кг), Тургут Гасанов (84 кг), Шахин Атамов (свыше 84 кг), Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг), Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Ирина Зарецкая (68 кг), Фарида Алиева (свыше 68 кг) и Роман Гейдаров (ката), а также судья международной категории Джахангир Бабаев.

В Зальцбурге выступят 625 каратистов из 88 стран. Здесь также будут разыгрываться лицензионные баллы для попадания на Олимпиаду в Токио. Как мы уже сообщали, Ирина Зарецкая уже обеспечила себе путевку на Игры. Нашему знаменитому каратисту Рафаэлю Агаеву для того, чтобы гарантировать себе лицензию в Токио, нужно в Зальцбурге одержать три победы.