В Саудовской Аравии иранского шпиона приговорили к смерти

В Саудовской Аравии вынесен приговор гражданам королевства, обвиняемым в шпионаже в пользу Ирана. Трибунал по вопросам государственной безопасности признал их виновными и приговорил одного из подсудимых к высшей мере наказания, еще семерых – к тюремному заключению, сообщает NEWSru.co.il.

Согласно материалам дела, главный обвиняемый передавал иранской разведке конфиденциальную информацию, в частности, о работе двух иностранных посольств, включающие сведения об их охране, порядке входа и выхода. Другие подсудимые передавали иранцам сведения о происходящем в королевстве, включая отчеты о состоянии экономики. За это они получали денежное вознаграждение.

Осужденным предоставлена возможность в 30-дневный срок подать апелляцию на приговор.