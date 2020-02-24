В гибели Коби Брайанта обвинили Ару Зобаяна

Вдова баскетболиста НБА Коби Брайанта, Ванесса, подала иск к компании Island Express Helicopters, эксплуатировавшей вертолет, при крушении которого погибли ее муж и 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, соответствующее заявление в Высший округ Лос-Анджелеса подали адвокаты супруги баскетболиста. Согласно документу, часть вины возложена на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. Как указывается в иске, при управлении транспортным средством он «проявил халатность». По мнению истцов, ответственность за действия пилота полностью лежит на компании, пишет РБК.

Какую сумму истцы рассчитывают взыскать с Island Express, не уточняется.

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета под Лос-Анджелесом 26 января. Вместе с ним погибла одна из дочерей, 13-летняя Джианна Мария-Оноре. В общей сложности, на борту вместе с пилотом находились девять человек, выживших нет.