В частности, «Московский комсомолец» приводит слова Ильхама Алиева о том, что СЕ теряет свое международное значение и авторитет. Президент Азербайджана считает: Совет Европы деградирует из-за использования двойных стандартов.

Азербайджан обеспокоен двойными стандартами, которые Совет Европы и имеющие к нему отношение организации применяют к Анкаре и Баку. Об этом пишет российское издание «Московский комсомолец», приводя цитаты из встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, которая состоялась в середине февраля.

Ильхам Алиев высказался весьма резко: «Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь».

Азербайджан, по мнению его главы, представляют отсталой страной, не учитывая при этом происходящие там позитивные процессы — Совет Европы принимает на основе ложных данных свои резолюции и публикует доклады. В этих документах фигурируют «политзаключенные», говорится о «препятствиях демократическому процессу».

«Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем», - заключил Алиев. И обратился к теме политических заключенных в Армении.

Президент Азербайджана напомнил о судьбе экс-главы Армении, который «арестован уже больше года и содержится в тюрьме» - после того, как озвучил желание активно заниматься политикой. И о том, что «под следствием находится президент, который руководил Арменией два года назад». Речь об уголовном деле, которое, как сообщили СМИ, передано в суд.

Главной причиной преследования бывших армянских президентов Ильхам Алиев считает то, что они критикуют нынешнюю политическую власть в стране.

Глава Азербайджана привел ставшую известной ему информацию об «аресте руководителя медиаоргана» в Армении, задержания журналистов: «Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода».

Совет Европы, утверждает Ильхам Алиев, игнорирует эти факты — это пример двойных стандартов: к Турции и Азербайджану относятся иначе, чем к Армении.

Азербайджанские эксперты, обсуждая слова Ильхама Алиева, выражают мнение о том, что Армению «трясут политические дрязги», неугодных активистов там травят и преследуют. В качестве примера издание приводит сведения о том, что 28 января в полицию были доставлены представители армянской оппозиции: основатели партии «Адеквад» Артур Даниелян, Константин Тер-Накалян, а также Григор Минасян и Азат Адамян.

Как сообщали армянские блогеры, основной целью задержания было изъять у них телефоны, получить ключи к перепискам и установить на мобильные устройства следящие программы. «Утверждается, что все это вытворялось по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна», - пишет азербайджанское издание.

Также в конце января в полицию попал блогер-оппозиционер Нарек Малян, основавший движение «ВЕТО». Его заподозрили в … незаконном хранении оружия.

Американское посольство в Армении и представительства европейских организаций в стране предпочли не заметить задержаний и нарушения прав человека. Между тем, по информации армянских правозащитных организаций, в Армении сейчас 34 политзаключённых, минимум 6 журналистов подвергнуты преследованиям.

Автор заметки высказывает мнение о президенте Армении Николе Пашиняне: «Человек, который сам был жертвой политического преследования, не предпринимает ничего, чтобы остановить кризис. Он сконцентрировал усилия на гонениях своих политических противников». Происходящее в Армении азербайджанские журналисты называют «охотой на ведьм».

В Азербайджане задаются вопросом: почему Совет Европы не реагирует на вопиющие факты политического волюнтаризма? Неужели организация, в основе деятельности которой заявлены принципы демократии, закрывает глаза на нарушение прав человека в Армении, но в то же время сгущает краски, когда речь идет об Азербайджане?!