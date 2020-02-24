В США оперативно создали вакцину против «уханьского» коронавируса

Американская фармацевтическая компания Moderna направила правительству США оперативно разработанную вакцину против нового коронавируса, клинические испытания начнутся в конце апреля, сообщает РИА Новости.

«Компания произвела первую партию вакцины mRNA-1273 от коронавируса. Ампулы с вакциной были направлены в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID)», - говорится в релизе производителя.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля. Первые итоги испытаний станут известны в июле или августе. Глава института отметил скорость, с которой была создана вакцина. «Перейти к первой фазе испытаний через три месяца после расшифровки генетической последовательности (вируса) - это мировой рекорд для неполевых исследований», - сказал он.