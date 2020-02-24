Суд над Саргсяном перенесли

Заседание суда по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в соучастии в хищении в особо крупных размерах, перенесено на 26 февраля, сообщил судья по делу Ваге Мисакян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. Двадцатого января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру.

Во вторник защита Саргсяна потребовала отвода прокурора Арсена Мартиросяна, усомнившись в его объективности. В частности, по утверждению адвоката Рубена Акопяна, в ходе следствия были допущены сотни процессуальных нарушений, которые прокурор проигнорировал. "У нас возник риторический вопрос, может ли закрывший глаза на подобные нарушения прокурор быть объективным, беспристрастным и независимым обвинителем?", - заявил адвокат.

Он считает, что это обстоятельство исключает возможность дальнейшего участия Мартиросяна в процессе.