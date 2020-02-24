Лидер Китая поблагодарил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором выразил признательность главе азербайджанского государства за соболезнования в связи с гибелью граждан Китая из-за нового типа коронавируса.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за письмо соболезнования в связи с борьбой Китая с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, а также за высокую оценку различных мер, предпринимаемых китайским правительством в борьбе с ней.

В данный момент продолжается борьба китайского народа с эпидемией. Китайская сторона уверена и способна одержать победу над этим заболеванием, готова прилагать совместные усилия с международным сообществом, чтобы внести новый вклад в дело глобального общественного здравоохранения.

Встреча, состоявшаяся между нами в апреле прошлого года, свежа в моей памяти. Реализуются планы, составленные нами по развитию двусторонних отношений, и наблюдается положительная тенденция их динамичного развития. Я буду поддерживать с Вами тесные контакты для подъема китайско-азербайджанских отношений на новую ступень в новом году.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в письме Си Цзиньпина.